Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi in gruppo. Arruolabile per il Sassuolo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi pronto probabilmente a rientrare nella lista dei convocati dopo quasi un mese d'assenza, a causa dell'infortunio muscolare subito contro il Napoli. Pioli lo valuterà negli allenamenti di domani e deciderà se convocarlo per la difficile trasferta sul campo del Sassuolo (domenica, ore 15), ma gli ultimi segnali sono decisamente incoraggianti. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

