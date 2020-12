Lo sbarco di Amazon nel calcio in Italia

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tanto tuonò che piovve. Alla fineè discesa in campo nel mercato dei diritti tv calcistici in. Non ancora in Serie A, ma acquisendo la titolarità dei diritti delle 16 migliori partite del mercoledì della Champions League dalla stagione 2021-2022 e per il triennio successivo. Con la precisazione che ad andare in diretta sul canale streamingsarà sempre un'na nei gironi ed eventualmente fino alla semifinale. Insomma un bocconcino non male per lanciarsi in un settore fin qui solo studiato senza impegnarsi direttamente. Oltre alla Champions Leagueha preso anche i diritti della Supercoppa Uefa che facevano parte del pacchetto messo in vendita dalla Uefa. Si completa così il mosaico in attesa dell'ufficializzazione da parte della Uefa di tutto il quadro, ma il messaggio è ...