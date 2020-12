Libia, in municipio Mazara striscione ‘Bentornati a casa’ (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nell’aula consiliare del municipio di Mazara del Vallo, eletta a quartier generale dai parenti dei marinai sequestrati e poi rilasciati in Libia, è stato esposto un grande striscione con la scritta “Bentornati a casa”, in attesa dell’arrivo dei 18 uomini, previsto per domenica. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nell’aula consiliare deldidel Vallo, eletta a quartier generale dai parenti dei marinai sequestrati e poi rilasciati in, è stato esposto un grandecon la scritta “Bentornati a casa”, in attesa dell’arrivo dei 18 uomini, previsto per domenica. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo trattenuti in Libia da 108 giorni

Sono stati liberati oggi i 18 pescatori di Mazara del Vallo che da 108 giorni erano trattenuti in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Khalifa Haftar. Il presidente del Consiglio, Gi ...

