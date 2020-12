Lazio, Reina all’Ospedale Gemelli a portare doni ai bambini (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pepe Reina, portiere della Lazio, si è recato presso l’ospedale romano Agostino Gemelli per consegnare i doni di Natale da parte del club capitolino per i bambini ricoverati. Il portiere ex Liverpool e Napoli ha partecipato all’iniziativa “Natale di Sport & Solidarietà 2020? che, nonostante il Covid-19, consentirà di recapitare regali e doni ai bambini meno fortunati. Lo spagnolo si è poi trattenuto qualche minuto con i medici, ringraziandoli per l’incessante lavoro cui sono chiamati specialmente in questo periodo di pandemia e scattando qualche fotografia all’esterno, in un clima di grande cordialità e commozione, ma anche tra la gioia e la felicità dei bambini. Foto: Sito Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pepe, portiere della, si è recato presso l’ospedale romano Agostinoper consegnare idi Natale da parte del club capitolino per iricoverati. Il portiere ex Liverpool e Napoli ha partecipato all’iniziativa “Natale di Sport & Solidarietà 2020? che, nonostante il Covid-19, consentirà di recapitare regali eaimeno fortunati. Lo spagnolo si è poi trattenuto qualche minuto con i medici, ringraziandoli per l’incessante lavoro cui sono chiamati specialmente in questo periodo di pandemia e scattando qualche fotografia all’esterno, in un clima di grande cordialità e commozione, ma anche tra la gioia e la felicità dei. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

lewmilton : RT @RaffaeleDeSa: E' in arrivo un altro test importante per il #Napoli, tra il ritorno di Reina e la pericolosità di Immobile, una piccola… - 45acpjoe : RT @prokofiev91: @UomoRango @AquilottoEddy @lucapetrux @45acpjoe @Ilmionome_nss1 @Monicaalefede @PaoloPol6 @Luca92347104 @1969_gianluca @Ma… - giovannicoviel1 : RT @prokofiev91: @UomoRango @AquilottoEddy @lucapetrux @45acpjoe @Ilmionome_nss1 @Monicaalefede @PaoloPol6 @Luca92347104 @1969_gianluca @Ma… - HaruhiBlack : RT @RaffaeleDeSa: E' in arrivo un altro test importante per il #Napoli, tra il ritorno di Reina e la pericolosità di Immobile, una piccola… - paranzafritta : RT @RaffaeleDeSa: E' in arrivo un altro test importante per il #Napoli, tra il ritorno di Reina e la pericolosità di Immobile, una piccola… -