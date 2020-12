GP Long Beach 2021 | slittata a settembre

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il GP disi farà nel, ma cambia la data. Prevista inizialmente per aprile, secondo il calendario della IndyCar Series, la corsa sul celebre cittadino californiano slitta a. La gara sarà la tappa conclusiva della prossima stagione. “È importante chevenga riprogrammata per continuare la storia e la tradizione di uno degli eventi caratteristici della serie in uno dei principali mercati mediatici della nazione“, ha dichiarato il CEO della IndyCar, Mark Miles. “Inoltre, è un’opportunità straordinaria per concludere la stagione con tre piste emblematiche per quella che crediamo sarà la nostra stagione più emozionante. Come abbiamo fatto durante la stagione 2020, continueremo a monitorare la situazione sanitaria e a mantenere la flessibilità in tutto ...