Fermata la tutor del jihad: così preparava attentati (Di venerdì 18 dicembre 2020) Federico Garau La donna incoraggiava a compiere il martirio e si occupava di formare i suoi seguaci, insegnando loro a preparare bombe ed a fabbricare veleni È finita in manette con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo una cittadina straniera di nazionalità tunisina. La donna, Fermata nel corso della serata di ieri a Latina dagli agenti della polizia di Stato, è stata incastrata grazie ad un lungo lavoro di indagini che ha visto impegnate sia le autorità straniere che quelle italiane. Secondo quanto riferito da LaPresse, la 35enne nordafricana, tale J.Z., aveva da tempo abbracciato il radicalismo islamico e partecipava attivamente all'attività di propaganda ed indottrinamento delle reclute. Tutto ha avuto inizio grazie ad una segnalazione inviata dalla ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Federico Garau La donna incoraggiava a compiere il martirio e si occupava di formare i suoi seguaci, insegnando loro a preparare bombe ed a fabbricare veleni È finita in manette con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo una cittadina straniera di nazionalità tunisina. La donna,nel corso della serata di ieri a Latina dagli agenti della polizia di Stato, è stata incastrata grazie ad un lungo lavoro di indagini che ha visto impegnate sia le autorità straniere che quelle italiane. Secondo quanto riferito da LaPresse, la 35enne nordafricana, tale J.Z., aveva da tempo abbracciato il radicalismo islamico e partecipava attivamente all'attività di propaganda ed indottrinamento delle reclute. Tutto ha avuto inizio grazie ad una segnalazione inviata dalla ...

Latina_Oggi : #Latina. Fermata la tutor dei terroristi: si nascondeva nel Palazzo di Vetro - GonnelliLuca : Il 'solito' 22enne. Metro a Milano, senza biglie… - Notiziedi_it : Metro a Milano, senza biglietto aggredisce tutor di Atm alla fermata di M3 in Duomo: arrestato - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Metro a Milano, senza biglietto aggredisce tutor di Atm alla fermata di M3 in Duomo: arrestato - Yogaolic : RT @repubblica: Metro a Milano, senza biglietto aggredisce tutor di Atm alla fermata di M3 in Duomo: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Fermata tutor Fermata la tutor dei terroristi: si nascondeva nel Palazzo di Vetro latinaoggi.eu Ritorno a scuola con 41 bus in più

A Firenze le fermate critiche son già state individuate ... un punto di equilibrio può però essere trovato nella figura dei tutor. Ovvero sarà decisivo l’operato di quel personale che deve vigilare ...

Scuola, resta tutto come prima: bus alle 8.30, caccia ai nuovi mezzi

Il prefetto: i trasporti si organizzino. Buona volontà di presidi e provveditore ma non ci sono i mezzi per i turni. Rischio assembramenti, su un mezzo anche più di 40 passeggeri ...

A Firenze le fermate critiche son già state individuate ... un punto di equilibrio può però essere trovato nella figura dei tutor. Ovvero sarà decisivo l’operato di quel personale che deve vigilare ...Il prefetto: i trasporti si organizzino. Buona volontà di presidi e provveditore ma non ci sono i mezzi per i turni. Rischio assembramenti, su un mezzo anche più di 40 passeggeri ...