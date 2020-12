Facebook lavora alle dirette con i vip e a un algoritmo che riassume gli articoli

Leggi su wired

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il quartier generale dia Menlo Park (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images)Novità in arrivo in casa. Il social network è al lavoro sulla creazione di un nuovo prodotto che permetterà agli utenti di interagire, a pagamento, con ledi influencer, creator o celebrità. E starebbe inoltre sviluppando un’intelligenza artificiale capace diree notizie in modo che gli utenti non debbano leggerli tutti.video con i vip Si chiamerà Super il nuovo strumento in fase di sperimentazione che permetteràcelebrità del web di ospitare eventi video interattivi in diretta sui propri profili. Un po’ come accade su Twitch e YouTube,introdurrà la possibilità di interagire con i protagonisti ...