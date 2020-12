Esclusiva: Llorente verso il sì alla Samp. Si può chiudere settimana prossima (Di venerdì 18 dicembre 2020) Fernando Llorente viaggia verso la Samp. L’attaccante ha sciolto quasi tutte le riserve, la settimana prossima può essere quella giusta per chiudere. Sta dunque per andare in porto il secondo tentativo di Claudio Ranieri che ci aveva provato con forza lo scorso fine settembre ma che aveva ricevuto in cambio un secco no dopo la tentazione avuta di accettare. Adesso ci sono le basi e la prossima settimana si può davvero chiudere. Ricordiamo che Llorente ha un contratto in scadenza con il Napoli, gli azzurri hanno già deciso di liberarlo, Ferrero rileverà il contratto in scadenza a giugno e aggiungerà una possibile opzione. La Samp si avvicina… Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Fernandoviaggiala. L’attaccante ha sciolto quasi tutte le riserve, lapuò essere quella giusta per. Sta dunque per andare in porto il secondo tentativo di Claudio Ranieri che ci aveva provato con forza lo scorso fine settembre ma che aveva ricevuto in cambio un secco no dopo la tentazione avuta di accettare. Adesso ci sono le basi e lasi può davvero. Ricordiamo cheha un contratto in scadenza con il Napoli, gli azzurri hanno già deciso di liberarlo, Ferrero rileverà il contratto in scadenza a giugno e aggiungerà una possibile opzione. Lasi avvicina… Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da ...

CalcioNapoli24 : RT @CannavoFabio: #Benevento, il ds #Foggia: '#Llorente? Siamo attenti, ma non siamo alla ricerca sul mercato! #Napoli in lotta per lo scud… - CannavoFabio : #Benevento, il ds #Foggia: '#Llorente? Siamo attenti, ma non siamo alla ricerca sul mercato! #Napoli in lotta per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Llorente Esclusiva: Llorente verso il sì alla Samp. Si può chiudere settimana prossima alfredopedulla.com Il caos dopo di te, Arón Piper da Ander di Élite al terribile Iago

“Il caos dopo di te” è stabilmente in prima posizione tra le serie tv più viste su Netflix. La serie spagnola sta spopolando grazie a una costruzione avvincente su una doppia linea temporale e grazie ...

Calciomercato Fiorentina, offerto El Shaarawy

Fiorentina, altro nome per l'attacco viola: spunta El Shaarawy, accostato a Roma e Juventus e che sarebbe stato offerto al club toscano ...

“Il caos dopo di te” è stabilmente in prima posizione tra le serie tv più viste su Netflix. La serie spagnola sta spopolando grazie a una costruzione avvincente su una doppia linea temporale e grazie ...Fiorentina, altro nome per l'attacco viola: spunta El Shaarawy, accostato a Roma e Juventus e che sarebbe stato offerto al club toscano ...