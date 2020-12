Dpcm Natale, terminato il consiglio dei ministri: Conte annuncia le decisioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alla fine ha vinto la linea dura, quella dei cosiddetti "rigoristi". Durante le vacanze natalizie ci sarà una stretta importante delle misure restrittive su tutto il territorio nazionale. Nel periodo tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l'Italia diventerà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, mentre sarà arancione nei giorni feriali. Quindi 24, 25, 26 e 27 dicembre saranno colorati di rosso, poi 28, 29 e 30 dicembre saranno arancioni. E ancora l'Italia tornerà ad essere zona rossa il 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, poi il 4 gennaio sarà arancione e infine il 5 e il 6 gennaio il Paese tornerà ad essere nuovamente rosso. C'è la deroga per invitare due persone non conviventi a casa propria, con i minori di 14 anni che sono esclusi dal Conteggio. Durante il periodo delle festività, ma solo nei giorni feriali, ci sarà anche la possibilità, per chi abita in un ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alla fine ha vinto la linea dura, quella dei cosiddetti "rigoristi". Durante le vacanze natalizie ci sarà una stretta importante delle misure restrittive su tutto il territorio nazionale. Nel periodo tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l'Italia diventerà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, mentre sarà arancione nei giorni feriali. Quindi 24, 25, 26 e 27 dicembre saranno colorati di rosso, poi 28, 29 e 30 dicembre saranno arancioni. E ancora l'Italia tornerà ad essere zona rossa il 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, poi il 4 gennaio sarà arancione e infine il 5 e il 6 gennaio il Paese tornerà ad essere nuovamente rosso. C'è la deroga per invitare due persone non conviventi a casa propria, con i minori di 14 anni che sono esclusi dalggio. Durante il periodo delle festività, ma solo nei giorni feriali, ci sarà anche la possibilità, per chi abita in un ...

