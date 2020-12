Di Maio: “Negozi aperti solo se le persone stanno a casa”, ma è un account parodia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ricevere tante segnalazioni su un post pubblicato da un inequivocabile account parodia significa che il problema dei commentatori di pancia è ancora ben lontano da una soluzione. Chi commenta, condivide e agisce di pancia non si sofferma sui dettagli e cade vittima della pareidolia, ignorando quel carattere, quel refuso o quella sigla che possono realmente fare la differenza. La stessa cosa accadeva ai tempi del Fatto Quotidaino, un sito palesemente fake che sfruttava la somiglianza del nome con il Fatto Quotidiano. Oggi i nostri lettori, a più riprese, ci segnalano un presunto tweet di Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, che il 16 dicembre 2020 avrebbe scritto: “Deve essere chiaro che siamo disposti a lasciare i Negozi aperti solo se le persone se ne ... Leggi su bufale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ricevere tante segnalazioni su un post pubblicato da un inequivocabilesignifica che il problema dei commentatori di pancia è ancora ben lontano da una soluzione. Chi commenta, condivide e agisce di pancia non si sofferma sui dettagli e cade vittima della pareidolia, ignorando quel carattere, quel refuso o quella sigla che possono realmente fare la differenza. La stessa cosa accadeva ai tempi del Fatto Quotidaino, un sito palesemente fake che sfruttava la somiglianza del nome con il Fatto Quotidiano. Oggi i nostri lettori, a più riprese, ci segnalano un presunto tweet di Luigi Di, Ministro degli Esteri, che il 16 dicembre 2020 avrebbe scritto: “Deve essere chiaro che siamo disposti a lasciare ise lese ne ...

Di Maio: "Negozi aperti solo se le persone stanno a casa", ma è un account parodia. Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in rete.

