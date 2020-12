LucaBizzarri : Mesi che cerchiamo di capire cosa sia successo, e lui lo sapeva. E lo dice in Senato. - RaiNews : “Si è detto subito che si era ucciso, e la prima cosa che si dice è quella che resta”. Ma le domande sulla morte d… - borghi_claudio : Con tutta la limitata simpatia che posso avere per Renzi, ma vi rendete conto di cosa dice MANLIOHHH? ?? Ma quanti v… - superdariobros : 'Noi ci muoveremo su basi scientifiche'. Ma cosa stracazzo dice? Ma cosa stracazzo dice sto incapace? È da due me… - scaradozzis : RT @ilpost: Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dice

Nordest24.it

Coronavirus, Conte annuncia le misure per le feste: ecco tutti i divieti e cosa si potrà fare Vede finalmente la luce il nuovo DPCM anti coronavirus ?Per prima cosa, dobbiamo provare il lievito per assicurarci che sia ... Ti rimandiamo a questo sito per verificare se il tuo lievito sia buono. Alcuni esperti dicono che l’acqua dovrebbe essere ...