Champions League su Amazon, è ufficiale: in esclusiva 16 top match fino al 2024 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amazon mette le mani sulla Champions League.La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Amazon ha annunciato di avere acquisito parte dei diritti della Champions League per la stagione 2021-2024. La nota azienda statunitense trasmetterà in esclusiva 16 partite top match di Champions League, oltre che la Supercoppa Uefa, a partire dalla prossima stagione. Di seguito, il comunicato in questione:"Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020)mette le mani sulla.La notizia era nell'aria, adesso èha annunciato di avere acquisito parte dei diritti dellaper la stagione 2021-. La nota azienda statunitense trasmetterà in16 partite topdi, oltre che la Supercoppa Uefa, a partire dalla prossima stagione. Di seguito, il comunicato in questione:"non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in ...

UEFAcom_it : ?? Lo sapevi? ?? Il Barcellona vinceva il suo girone in #UCL da 1?3? stagioni di fila. Poi è arrivata la… - forumJuventus : Ufficiale: ad Amazon i diritti per le migliori partite del mercoledì in #UCL - tuttosport : La# ChampionsLeague sbarca su #Amazon, è ufficiale. Rivoluzione per il calcio in tv - LuigiBevilacq17 : RT @sportface2016: UFFICIALE - La #ChampionsLeague sbarca su #Amazon: per i prossimi tre anni la migliore partita del mercoledì in esclusiv… - albavista : Champions League su Amazon Prime Video, è ufficiale: in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì… -