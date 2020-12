Barcellona | Koeman | “Stanno ammazzando i calciatori”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L'allenatore delRonaldè feroce contro chi ha stilato i calendari fitti con numerosi match molto ravvicinati chesfiancando i. L'olandese è stato ancora una volta critico in sala stampa ed ha denunciato chi mette in pericolo la salute dei giocatori. Così si è espressoalla vigilia della partita di campionato contro il Valencia al Camp Nou: "Il calendario è pazzo. Abbiamo la semifinale di Supercoppa spagnola poi un'altra partita a ora tarda, poi contro il Granada si gioca nel pomeriggio e così si ammazzano i. Dobbiamo risolvere questo problema in una stagione molto serrata". Non è soloche si è lamentato delle partite troppo ravvicinate. In tutta Europa gli allenatori hanno alzato la voce sperando che ...

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Valencia, Ronald Koeman ha parlato del momento del Barcellona: “Quando vinci tutto è più facile. L’atmosfera è buona: io comunque ho visto ...Ed è per per questo che il Ds Giuntoli ha chiesto al Barcellona informazioni per il terzino sinistro ex Betis Junior Firpo. Il laterale non rientra nei piani del tecnico Koeman e anche in vista ...