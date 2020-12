Soncino | troppi incidenti sulla Ex-SS235 | dal 23 si accende il rilevatore di velocità

(Di giovedì 17 dicembre 2020)(Cremona), 17 dicembre 2020 - I l 23 dicembre sirà il nuovo rivelatore dilungo a ex statale 235 in territorio di. Ad installare l'impianto è stata la Provincia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Soncino troppi

News Town

Soncino (Cremona), 17 dicembre 2020 - Il 23 dicembre si accenderà il nuovo rivelatore di velocità lungo a ex statale 235 in territorio di Soncino. Ad installare l'impianto è stata la Provincia di Crem ...Con queste premesse è difficile limitare l’ accumulo di peso corporeo e se è vero che, come dicono gli esperti, non si ingrassa tra Natale e Capodanno ma tra Capodanno e Natale, gli sgarri a tavola po ...