Nonni uccidono il nipotino di 2 anni e gettano il corpo nella stufa | ' Non sopportavano il suo pianto'

MKrazimira : @AntoFerrari1970 mica tanto, anche in Italia sono stati casi del genere,vi siete dimenticati ? nipoti che uccidono… - anticofuturo : @CBugliano E soprattutto se si uccidono i nonni la paghetta non ci sarà più per sempre, non solo a #Natale2020. Man… -

Strangolano il nipote perché piangeva troppo. Una coppia è accusata di omicidio dopo aver presumibilmente ucciso un bambino di 2 anni a causa del suo pianto insistente. I nonni hanno prima strangolato ...

Mamma ammazzata a coltellate, un IBAN per aiutare i figlioletti di Aurelia Ecco come fare

ROVEREDO - Un conto corrente provvisorio è stato acceso dai Comuni di Roveredo e San Quirino, come pure dalle rispettive parrocchie, per dare un aiuto concreto ai due figli di ...

