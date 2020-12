Nettuno d'oro per Vasco Rossi, "lo dedico a mio padre" - (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nettuno d'oro per Vasco Rossi, "lo dedico a mio padre". Il servizio Vasco Rossi ha ricevuto oggi pomeriggio dal sindaco Merola il Nettuno d’oro, il massimo riconoscimento cittadino. La cerimonia si è svolta senza pubblico nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia. “dedico questo premio a mio padre che non c’è più e che si è perso tutto quello che ho fatto, sarebbe stato orgoglioso” Agenzia Vista ? Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020)d'oro per, "loa mio". Il servizioha ricevuto oggi pomeriggio dal sindaco Merola ild’oro, il massimo riconoscimento cittadino. La cerimonia si è svolta senza pubblico nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia. “questo premio a mioche non c’è più e che si è perso tutto quello che ho fatto, sarebbe stato orgoglioso” Agenzia Vista ?

vascorossi : Vado in piazza... ... a ritirare il Nettuno d’oro e a firmare il Libro d’Onore. Prima però..ascolterò le motivazion… - RaiUno : Questo dipinto ad olio su intonaco rappresenta il sogno di ogni alchimista: la trasformazione del piombo in oro. I… - lauretta63cn : RT @vascorossi: Vado in piazza... ... a ritirare il Nettuno d’oro e a firmare il Libro d’Onore. Prima però..ascolterò le motivazioni…dell’a… - Sestopoterecom : Bologna, a Vasco Rossi il Nettuno d’Oro 2020 - CarmeloMontana2 : RT @vascorossi: Vado in piazza... ... a ritirare il Nettuno d’oro e a firmare il Libro d’Onore. Prima però..ascolterò le motivazioni…dell’a… -