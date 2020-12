Le influencer "diventano" virtuali. Ora sfilano grazie agli avatar di Igoodi:

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Francesca Galici Grazia guarda al futuro e propone una sfilata virtuale: Billy Berlusconi e la suafactoryhanno permesso la realizzazione di uno spettacolo unico, un inno al Made in Italy d'eccellenza La moda guarda al futuro e si avvale delle nuove tecnologie pr soluzioni sempre più spettacolari., la primafactory italiana, il settimanale Grazia ha organizzato una sfilata interamente virtuale in cui, al posto delle modelle, ci saranno i loro. Grazia è da sempre uno dei baluardi dell'innovazione nel campo della moda, in Italia ma anche a livello internazionale. È il primo fashion brand 100% italiano con oltre 20 edizioni nel mondoa una visione lungimirante e concreta dei cambiamenti del settore e lo ...