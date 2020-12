Joker | finalmente una serie tutta sua

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sta succedendo, dopo anni e anni all’ombra di Batman, ilavràla sua degnamensile in cui sarà ancora più protagonista assoluto. E fa ragionare il fatto che l’abbia avuta prima la sua ex-dolce-metà Harley Quinn che lui, ma è un’altra storia! (Sapete quanto amo Harley, ma quando va scritto, va scritto! NdA). TheDopo gli avvenimenti di “War” che hanno scosso Gotham City e i suoi vigilanti, James Tynion IV ritorna da bravo burattinaio a muovere i fili del villain più caotico, cattivo e assurdo dell’intero mondo fumettistico: il. Al suo fianco questa volta ci sarà Guillem March e lauscirà questo marzo 2021. Inoltre da sfondo alla storia principale ce ne sarà un’altra di backup, sempre gestita da Tynion, ma con Sam ...

AndreaInterNews : Finalmente stasera scopriamo chi era Joker. Matteo Maiorca Denaro. - joker_vinc8 : @Inter @EASPORTSFIFA Finalmente. Oggi i tifosi dell'#Inter sborrano. Non importa se la squadra vince o perde. L'im… - Alessandro_Ill : RT @zanello82: Buonasera a tutti...finalmente oggi sono riuscita a vedere Joker e sono ancora sotto shock...negli anni 90 avrei detto 'ci s… - zanello82 : Buonasera a tutti...finalmente oggi sono riuscita a vedere Joker e sono ancora sotto shock...negli anni 90 avrei de… - joker_vinc8 : Finalmente possiamo dedicarci solo al campionato. Voglio proprio vedere se mezzi giocatori come #Perisic riescono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Joker finalmente

Metropolitan Magazine Italia

Finalmente James Tynion IV e Guillem March daranno al Joker una serie tutta sua in cui sarà protagonista assoluto. Uscirà a marzo 2021.A gennaio 2021, Panini DC Italia si dedica al recupero di alcune serie anche recenti in volumi lanciando la seconda serie nella collana DC Best Seller.