In Irpinia parte uno screening di massa per ' spegnere' il focolaio

AGI - Uno screening di massa che comincia oggi. Così l'Asl di Avellino intende evitare che a Rotondi si accenda un focolaio di Covid, dopo il funerale di una persona risultata positiva post mortem. Sono almeno 80 le persone in isolamento, compreso il parroco del paese, monsignor Angelo Gallo, che dopo le esequie di sabato scorso ha continuato a celebrare funzioni e a confessare i fedeli. La madre del defunto, risultata positiva nella serata di lunedì, si trova ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale di Avellino, dopo aver avuto un infarto. Sulla catena di errori che potrebbero aver innescato il focolaio, interviene il fratello dell'uomo deceduto, che ricostruisce la vicenda. "Nessuno in famiglia era a conoscenza della positività di mia madre - spiega Giuseppe Crispino - ho constatato che mia madre non stava bene ...

