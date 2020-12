Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X S userà ' tutte le funzionalità e le possibilità tecniche' delle console next-gen

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il lancio diè stato decisamente problematico e CD Projekt RED avrà molto lavoro davanti a sé per tentare di far girare bene il gioco su PS4 eOne con una serie di patch in arrivo. In seguito, ovviamente, arriverà anche l'upgrade-gen perX / S e PS5 e, secondo CDPR, i giocatori possono aspettarsi che il titolo sfrutterà appienolenuove. In un'intervista con Bloomberg (via Push Square), il co-fondatore di CD Projekt Marcin Iwi?ski ha dichiarato: "con l'upgrade di nuova generazione, utilizzeremoleo le nuove funzioni efornite dalle nuove ...