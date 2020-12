Charlene di Monaco, debutto con un taglio semi rasato rock (o shock?) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuovissimo taglio rock per Charlene di Monaco! La Principessa ha lasciato tutti senza parole con questa sua originalissima scelta. La famosissima Charlene si è infatti sempre contraddistinta per la sua grazia e delicatezza femminile, come del resto tutti gli appartenenti alle diverse Famiglie Reali. Adesso, pare però che la Principessa consorte abbia voluto un po’ L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuovissimoperdi! La Principessa ha lasciato tutti senza parole con questa sua originalissima scelta. La famosissimasi è infatti sempre contraddistinta per la sua grazia e delicatezza femminile, come del resto tutti gli appartenenti alle diverse Famiglie Reali. Adesso, pare però che la Principessa consorte abbia voluto un po’ L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

DonnaGlamour : Charlene di Monaco, dai flirt famosi al matrimonio con il principe Alberto - nonsonoCristina : Tutti shockati per il nuovo taglio di capelli di Charlène di Monaco: buon pomeriggio dal 2020 a.c.. - MonacoTribuneIT : Il 16 dicembre, la Famiglia Principesca si è riunita ai piedi dell’albero di Natale del Palazzo del Principe per la… - infoitcultura : Charlene di Monaco, il nuovo taglio rasato a metà rock - infoitcultura : Charlene di Monaco stravolge il suo look: nuovo taglio per la Principessa -