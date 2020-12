Beffa per Reece James: i ladri rubano dalla sua macchina regali per i bambini poveri (Di giovedì 17 dicembre 2020) Reece James, terzino del Chelsea impegnato nel sociale, ieri ha trovato il finestrino della sua auto distrutto. dalla macchina sono stati portati via i regali che James aveva comprato per i bambini bisognosi. In quel momento James stava prendendo parte a un evento di beneficenza con il progetto Felix (che prevede una raccolta fondi per fornire pasti, appunto, ai bambini bisognosi). James ha raccontato la disavventura in una Instagram Story con la foto del finestrino e la spiegazione di quanto avvenuto: “Sono rimasto molto deluso quando sono tornato alla mia macchina. Durante l’evento, qualcuno ha sentito il bisogno di entrarci e rubare i regali che avrei dovuto donare più tardi nel ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020), terzino del Chelsea impegnato nel sociale, ieri ha trovato il finestrino della sua auto distrutto.sono stati portati via icheaveva comprato per ibisognosi. In quel momentostava prendendo parte a un evento di beneficenza con il progetto Felix (che prevede una raccolta fondi per fornire pasti, appunto, aibisognosi).ha raccontato la disavventura in una Instagram Story con la foto del finestrino e la spiegazione di quanto avvenuto: “Sono rimasto molto deluso quando sono tornato alla mia. Durante l’evento, qualcuno ha sentito il bisogno di entrarci e rubare iche avrei dovuto donare più tardi nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Beffa per Dal Paradiso a un'incredibile beffa, per fortuna solo a metà: solo rimpianti per lo Spezia TUTTO mercato WEB Sky - Mertens, evitati danni gravi: fissata prima data per il rientro, può farcela per la Supercoppa

Addio a quest'anno solare, ma 'Ciro' ha evitato danni più gravi, temuti da tutti quand'è scoppiato a piangere in campo. Dopo il danno, almeno niente beffa.

Caos per l’espulsione di Insigne, Bruscolotti: “solo alla Juventus permettono alcune cose…”

Ieri anche dei calciatori dell’Inter non sono stati espulsi per doppia ammonizione, poi al danno si unisce la beffa”. La frecciata alla Juventus a Radio Kiss Kiss: “ci sono squadre che usufruiscono di ...

