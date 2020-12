A fine 2020 torna a splendere la Stella di Natale: ecco come e quando vederla (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Stella di Natale, frutto della congiunzione tra Saturno e Giove e di una particolare posizione della Terra, tornerà a splendere nei nostri cieli in questo mese di dicembre. Un evento rarissimo – l’ultimo avvistamento risale a 800 anni fa – che avrà il suo picco di splendore il 21 dicembre, in corrispondenza con il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ladi, frutto della congiunzione tra Saturno e Giove e di una particolare posizione della Terra, tornerà anei nostri cieli in questo mese di dicembre. Un evento rarissimo – l’ultimo avvistamento risale a 800 anni fa – che avrà il suo picco di splendore il 21 dicembre, in corrispondenza con il L'articolo proviene da Leggilo.org.

