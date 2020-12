Uomini e Donne 16 dicembre: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Venerdì Uomini e Donne andrà in ferie per le feste natalizie, intanto continua ad andare in onda e ad appassionare i telespettatori. Le ultime puntate hanno visto una scatenata Gemma Galgani prima ballare poi fare una rivelazione scottante. La dama torinese ha infatti rivelato di aver fatto l’amore con Maurizio, cavaliere del Trono Over con cui usciva da diverse settimane. Una confessione che ha scatenato pubblico e web, accendendo ancora di più i riflettori sulla trasmissione di Maria De Filippi. Le anticipazioni svelano che nella puntata di oggi, mercoledì 16 dicembre, il protagonista dovrebbe essere Davide Donadei. Il tronista ha deciso di tenere in studio solo Chiara e Beatrice. Quest’ultima dichiarerà di essere innamorata del tronista, che si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Venerdìandrà in ferie per le feste natalizie, intanto continua ad andare in onda e ad appassionare i telespettatori. Le ultime puntate hanno visto una scatenata Gemma Galgani prima ballare poi fare una rivelazione scottante. La dama torinese ha infatti rivelato di aver fatto l’amore con Maurizio, cavaliere delcon cui usciva da diverse settimane. Una confessione che ha scatenato pubblico e web, accendendo ancora di più i riflettori sulla trasmissione di Maria De Filippi. Lesvelano che nella puntata di, mercoledì 16, il protagonista dovrebbe essere Davide Donadei. Il tronista ha deciso di tenere in studio solo Chiara e Beatrice. Quest’ultima dichiarerà di essere innamorata del tronista, che si ...

