Torino, allenamento in vista della Roma: personalizzato per Baselli, Verdi e Zaza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) allenamento di vigilia del Torino di Marco Giampaolo che al Filadelfia ha preparato la sfida di domani contro la Roma Sessione tecnico-tattica per il Torino in preparazione alla trasferta di domani sera allo stadio Olimpico contro la Roma. L'allenatore Marco Giampaolo, dopo l'analisi tattica, ha diretto esercitazioni a tema e una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti. Programma personalizzato per Baselli, Millico, Murru, Ujkani, Verdi e Zaza. Domani mattina dopo la sessione di rifinitura, l'annuncio dei calciatori convocati.

