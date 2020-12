Taylor Swift in top 3 con 2 album: ecco con quante copie debutterà ‘evermore’ (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Taylor Swift è tornata a sorpresa con un nuovo disco, evermore (sempre con atmosfere da Casa nella Prateria). Ancora una volta sarà boom di vendite, anche se ridimensionato rispetto a folklore che arrivò a quota 850.000 copie. Secondo Hits daily double evermore debutterà alla 1 (la sua ottava numero uno) con ben 340-350.000 copie, 160.000 senza lo streaming. Va sottolineato che questo risultato è straordinario soprattutto perché non sono state distribuite ancora le copie fisiche del disco. Se le previsioni sono corrette, Taylor Swift sarà alla 1 della Billboard HOT100 con evermore e alla 3 con folklore. .@TaylorSwift13‘s ‘evermore’ headed for #1 album debut in the US with 300-350K ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è tornata a sorpresa con un nuovo disco, evermore (sempre con atmosfere da Casa nella Prateria). Ancora una volta sarà boom di vendite, anche se ridimensionato rispetto a folklore che arrivò a quota 850.000. Secondo Hits daily double evermorealla 1 (la sua ottava numero uno) con ben 340-350.000, 160.000 senza lo streaming. Va sottolineato che questo risultato è straordinario soprattutto perché non sono state distribuite ancora lefisiche del disco. Se le previsioni sono corrette,sarà alla 1 della Billboard HOT100 con evermore e alla 3 con folklore. .@13‘sheaded for #1debut in the US with 300-350K ...

