'Sul Mes il rischio crisi c'è davvero Si rompe? I cocci non si aggiustano' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mancano ormai poche ore all'incontro della delegazione di Italia viva con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'appuntamento è fissato, infatti, per domani mattina. Ma, intanto, il partito di Matteo Renzi continua ad alzare la posta delle richieste. Dopo le rimostranze sulla cabina di regia del Recovery e sulla Fondazione per la cybersecurity, oggi è la volta del Mes che il... Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : Abbiamo chiesto la votazione per parti separate della risoluzione di maggioranza così ci sarà un voto ESPLICITO E D… - borghi_claudio : Notare, pure Renzi con lo zero % riesce a tenere il punto contro le cretinate eversive di conte. Il M5S con il 34%… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: 'Uno pensa che dopo la capitolazione con doppio salto mortale sul Mes i 5Stelle non potesser…