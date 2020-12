Stefano Bettarini | concorrente scomodo del GF Vip? Il duro sfogo

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è tornato a dire la sua sull’espulsione dal GF, che per lui sarebbe dovuta ad un motivo in particolare. Ecco la verità.è ritornato a parlare dell’argomento Grande Fratelloe della sua esclusione dal gioco. In effetti la sua partecipazione all’interno della casa più spiata d’Italia è durata davvero

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bettarini

Stefano Bettarini è tornato a dire la sua sull'espulsione dal GF Vip, che per lui sarebbe dovuta ad un motivo in particolare. Ecco la verità.Stefano Bettarini, espulso dal Grande Fratello Vip per una presunta bestemmia (GUARDA), si sfoga con il settimanale Oggi in edicola. E rivela quali sono le vere motivazioni del suo allontanamento dal ...