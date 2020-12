Spostamenti vietati dal 19 dicembre? L'ipotesi stop per evitare l'esodo di Natale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il governo salverà l'esodo del 19-20 dicembre? Tra le ipotesi di stretta che incombono sulle ferie di Natale alle porte c'è anche quella di bloccare gli Spostamenti già a... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il governo salverà l'del 19-20? Tra ledi stretta che incombono sulle ferie dialle porte c'è anche quella di bloccare gligià a...

capricorn1810 : @Walter00365070 @GiovanniToti @Ariachetira Che c’entra? Le ho detto che il lockdown tedesco è diverso dal nostro. S… - Robertotwtw : @guidobolandrina @GiuliaOhara @GiovaQuez @LMtredici E manco adesso sono vietati gli spostamenti in Germania. Ma all… - capricorn1810 : @GiuliaOhara @GiovaQuez @LMtredici Non mi pare che nel resto d’Europa siano vietati gli spostamenti - Kidsplace_it : @Rosss1965 @dariofrance @nzingaretti Se copiassero la Germania aprifebbero agli spostamenti, che in Germania non so… - saldifran : @re_assoluto @SilviaTeresa14 Neanche quello. Gli spostamenti non sono vietati. -

Cosa fare a Natale, ecco i sette nodi sul tavolo del governo

Nell’ipotesi della zona arancione verrebbero vietati gli spostamenti non necessari da un Comune all’altro e verrebbero chiusi bar e ristoranti se non per l’asporto, fino alle 22, e le consegne a ...

