Si decide sul lockdown di Natale Emiliano | «Andiamo verso la zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio» Speranza e Pd in pressing

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Confronto a oltranza nel Governo sulle ulteriori misure anti-Covid da adottare nel periodo delle festività natalizie. Nel corso dell’incontro di questa mattina con le Regioni, il ministro della Salute, Roberto, e quello degli Affari regionali, Francesco Boccia, si sono detti a favore di unanazionale dal 24al 7. Ha chiesto una stretta anche Dario Franceschini, che su Twitter ha scritto: «È tempo di scelte rigorose: solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi». Le posizioni in seno all’esecutivo, però, non sono del tutto allineate. December 16, 2020 In corso dal primo pomeriggio la riunione tra Giuseppe Conte e i capidelegazione, a cui non partecipa Italia Viva a causa dell’assenza della ministra Teresa ...