Selvaggia Roma svela che a Natale c'è un ripescaggio, Signorini allunga il GF Vip al 15 marzo? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lo spoiler di Selvaggia Roma Dopo l'inaspettata eliminazione dal Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma ha fatto un grosso spoiler. Nel corso di una recente intervista rilasciata al portale Adnkronos, l'influencer Romana si è lasciata sfuggire un'interessante anticipazione relativa all'appuntamento speciale del reality show di Canale 5 che andrà in onda per Natale. L'ex partecipante di Temptation Island non si aspettava di uscire così presto dalla casa più spiata d'Italia, ma spera di poterci tornare: per quale motivo? A quanto pare la donna ha il dente avvelenato con qualcuno e sicuramente vorrebbe togliersi dei sassolini dalle scarpe. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo intorno al programma prodotto da Endmol Shine Italy.

