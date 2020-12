Sci alpino, la neve della Stelvio è pronta per le gare di fine anno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come riporta Fisi.org, stamattina si è tenuto lo “snow control” sulla pista Stelvio per capire le condizioni della neve in vista delle gare di fine anno. La delegazione preposta al controllo ha trovato quella che è considerata la Scala degli sport invernali imbiancata da cima a fondo, in condizioni ottimali per ospitare le gare di Coppa del Mondo che ogni anno si svolgono qua nel periodo post natalizio. Le reti di protezione A, inoltre, sono già state disposte lungo tutto il percorso. Ora gli operatori stanno sistemando anche le reti di protezione B. A dieci giorni dall’inizio delle gare che si terranno in questa splendida terra, dunque, è già tutto pronto per ospitare il grande spettacolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come riporta Fisi.org, stamattina si è tenuto lo “snow control” sulla pistaper capire le condizioniin vista delledi. La delegazione preposta al controllo ha trovato quella che è considerata la Scala degli sport invernali imbiancata da cima a fondo, in condizioni ottimali per ospitare ledi Coppa del Mondo che ognisi svolgono qua nel periodo post natalizio. Le reti di protezione A, inoltre, sono già state disposte lungo tutto il percorso. Ora gli operatori stsistemando anche le reti di protezione B. A dieci giorni dall’inizio delleche si terrin questa splendida terra, dunque, è già tutto pronto per ospitare il grande spettacolo ...

