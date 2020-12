Juventus | Pirlo insoddisfatto | “Queste partite vanno vinte | ci manca qualcosa”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lamastica amaro al termine del match contro l'Atalanta. Se in estate il pari contro i nerazzurri, arrivato al termine di una gara tutta in sofferenza, era stato accolto con sollievo e piacere, stavolta c'è la sensazione di aver sprecato una ghiotta occasione. I bianconeri frenano dopo il vantaggio di Chiesa nel primo tempo. Decisivi il pari di Freuler e la parata di Gollini sul calcio di rigore di Cristiano Ronaldo.caption id="attachment 1065057" align="alignnone" width="3543", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Andreaanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo disputato un’ottima partita, giocavamo contro una squadra forte. Abbiamo giocato alla pari con loro, ma quando dobbiamo fare il saltino come stasera, giochiamo con leggerezza e non riusciamo a ...