«Italia zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio»: Speranza e il Pd in pressing per la linea dura. M5s e Conte più cauti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 7 gennaio. Queste, secondo le indiscrezioni dell’Agi, sono le indicazioni recapitate dai rappresentanti del Governo alle Regioni nell’incontro di questa mattina. Nel dettaglio, si tratta della linea del ministro della Salute, Roberto Speranza, e del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. Chiede una stretta anche Dario Franceschini, che su Twitter scrive: «È tempo di scelte rigorose: solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi». December 16, 2020 L’ipotesi di una stretta trova d’accordo anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, mentre alcune Regioni, come la Toscana, sarebbero contrarie. A decidere sarà ora il governo, nella sua interezza. In corso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Unanazionale dal 24al 7. Queste, secondo le indiscrezioni dell’Agi, sono le indicazioni recapitate dai rappresentanti del Governo alle Regioni nell’incontro di questa mattina. Nel dettaglio, si tratta delladel ministro della Salute, Roberto, e del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. Chiede una stretta anche Dario Franceschini, che su Twitter scrive: «È tempo di scelte rigorose: solo regole più restrittivente le festività potranno evitare una terza ondata di contagi». December 16, 2020 L’ipotesi di una stretta trova d’accordo anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, mentre alcune Regioni, come la Toscana, sarebbero contrarie. A decidere sarà ora il governo, nella sua interezza. In corso ...

Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - SkyTG24 : Zona rossa in tutta Italia a Natale, Zaia la invoca in accordo con Boccia e Speranza - Piu_Europa : In Italia circa 1/4 dei contagi proviene dal #Veneto. In poche settimane il modello veneto si è trasformato nella m… - attilasarti : RT @mbx1900: Se facciamo l’Italia zona rossa dal 24 al 6 e poi scoppia una terza ondata vi dimette e non rompete più le balle. Vorrei sotto… - agilex2 : Coronavirus, Crisanti (sempre sia lodato): «in Italia è mancato un investimento importante per creare una rete di… -