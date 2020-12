In strada durante il coprifuoco, gruppo di ragazzini lancia sassi contro auto carabinieri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) sassi contro l'auto dei carabinieri dopo essere stati sorpresi in assembramento in strada. È successo la scorsa notte lungo via Ravello a San Giovanni a Teduccio. La pattuglia dei carabinieri ha ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020)l'deidopo essere stati sorpresi in assembramento in. È successo la scorsa notte lungo via Ravello a San Giovanni a Teduccio. La pattuglia deiha ...

Ultime Notizie dalla rete : strada durante In strada durante il coprifuoco, gruppo di ragazzini lancia sassi contro auto carabinieri NapoliToday Palermo, le opere di Villa Zito diventano videoinstallazioni che scorrono sulle finestre

Le opere dei grandi artisti siciliani di Ottocento e Novecento diventano videoinstallazioni che scorrono sulle finestre di Villa Zito per una libera fruizione dall’esterno: “Un momento di condivisione ...

Sorpresi in strada durante il coprifuoco, lanciano sassi agli agenti: minorenni nei guai

Sono stati tutti denunciati per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e sono stati multati per violazioni alle normative anti Covid ...

