Giancarlo Giorgetti: "Conte cadrà presto, ma il centrodestra non è pronto" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Al Governo sono incapaci e il premier cadrà presto”. Lo sostiene Giancarlo Giorgetti in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che “il Paese è più impaurito che incazzato. Ed è depresso. Ma quando la paura finirà potrebbe esplodere. Al Governo c’è una banda di incapaci, che si tiene in piedi solo grazie a una favorevole congiunzione astrale. E l’opposizione è ancora una compagnia di ventura, vincerà a mani basse le prossime le elezioni, quando ci saranno, ma non è pronta a governare. È come se il centrodestra di oggi avesse paura di un altro centrodestra, diverso, che invece è proprio quello che serve all’Italia”. “Salvini ha fatto una mossa giusta - prosegue Giorgetti - e subito la Meloni ha protestato, per ragioni di competizione elettorale. Ma il leader ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Al Governo sono incapaci e il premier”. Lo sostienein un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che “il Paese è più impaurito che incazzato. Ed è depresso. Ma quando la paura finirà potrebbe esplodere. Al Governo c’è una banda di incapaci, che si tiene in piedi solo grazie a una favorevole congiunzione astrale. E l’opposizione è ancora una compagnia di ventura, vincerà a mani basse le prossime le elezioni, quando ci saranno, ma non è pronta a governare. È come se ildi oggi avesse paura di un altro, diverso, che invece è proprio quello che serve all’Italia”. “Salvini ha fatto una mossa giusta - prosegue- e subito la Meloni ha protestato, per ragioni di competizione elettorale. Ma il leader ...

MarcoBenatti_ : Mettetevi d’accordo...: - Antonio18243297 : RT @HuffPostItalia: Giancarlo Giorgetti: 'Conte cadrà presto, ma il centrodestra non è pronto' - HuffPostItalia : Giancarlo Giorgetti: 'Conte cadrà presto, ma il centrodestra non è pronto' - Linkiesta : Il vicesegretario della Lega, in un colloquio con il Corriere, dice che l’opposizione vincerà le prossime elezioni,… - ZenatiDavide : Giorgetti: Conte non dura. Ci vuole uno come Draghi. Opposizione non è pronta a governare, è una compagnia di ventu… -