Filippo Nardi svela un retroscena sul suo provino: "Doveva entrare con me, ma…" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Nardi è entrato al Grande Fratello Vip da pochi giorni ed ha già causato molti guai: ha parlato male di Maria Teresa Ruta facendo arrabbiare i social ed ha spoilerato che la fine del reality show non è più prevista per il prossimo 8 febbraio (infatti finirà esattamente una settimana dopo, ndr). L'uragano Nardi sarebbe potuto però essere…doppio! Secondo quanto raccontato dal gieffino a Stefania Orlando, infatti, gli autori del Grande Fratello Vip avevano messo gli occhi anche su suo figlio, Zachary, che ha da poco compiuto 18 anni. "Se dovevo entrare prima? No, no, mi hanno contattato poche settimane fa per entrare ora a dicembre, volevano anche mio figlio, ha fatto il provino. Poi..". Filippo ha poi iniziato a parlare degli autori del Grande Fratello ed il ...

