Truffa all'Inps, indagati 156 falsi braccianti

AGI - Frode ai danni dell'Inps, falso e Truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Erano 156 i dipendenti di una società 'cartiera', ovvero fittizia, che percepivano indebitamente, secondo l'accusa, indennità assistenziali e previdenziali per il settore agricolo, pari ad oltre 550.000 euro. Il meccanismo è stato scoperto dalla Guardia di finanza, che, al termine di una indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Messina, li ha denunciati. La Truffa ha il proprio punto di partenza nel territorio dei Nebrodi, ancora una volta nel mirino di operazioni delle forze dell'ordine. Le Fiamme gialle hanno concentrato l'attenzione, avvalendosi della collaborazione di ispettori dell'Inps su una società cooperativa agricola, con sede a Piraino (ME), legalmente rappresentata dal brolese D.L. 57

