Tommaso Zorzi "qui rapporti non veri", Stefania Orlando "GF Vip non è finito, il nostro continua" (Di martedì 15 dicembre 2020) Inutile girarci troppo intorno: la nomination di Tommaso Zorzi all'amica Stefania Orlando ha sconvolto tutti, da Alfonso Signorini ai ragazzi nella Casa. Ovviamente a sentirsi mancare il fiato è stata proprio Stefania che non si aspettava nulla di tutto ciò, pur continuando a volere molto bene a Tommy. E dai loro discorsi si comprende perfettamente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - bignesalati : RT @Tata_Imma: PRIMA I FAN GREGORELLI: “Pier Eli ti ama” Tommaso:”Queste non hanno capito un cazzo” Oggi I FAN DEI GREGORELLI : “Eli ti… - relaxintherain : RT @103puntifelici: Voglio ritornare ai bei vecchi tempi in cui Tommaso diceva a Francesco Oppini che l’avrebbe nominato e lui di tutta ris… - Gio_r_gi : RT @star3star3: Prendete questo discorso, incorniciatelo e poi appendetelo nel louvre QUESTA È ARTE E IO TI VENERO TOMMASO ZORZI #gfvip ht… - Humana83 : #GFVIP vi ammiro, siete capaci di portare in alto il Vostro preferito anche quando sbaglia e di brutto... avrei pre… -