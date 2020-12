Se Napoli smettesse di fare il cane di Pavlov per l’onore partenopeo e per Maradona

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 dicembre 2020) Se fosse ancora vivo,i suoi esperimenti sul riflesso condizionato li condurrebbe sui napoletani. Si è ormai radicato un fenomeno che è diventato complesso da estirpare. E che, ne siamo certi, diverte tantissimo i protagonisti. Succede che periodicamente, ormai sempre più spesso, qualcuno rilascia dichiarazioni considerate in qualche modo lesive dell’onorabilità di. E in questo ventaglio di opzioni un ruolo importante spetta alle dichiarazioni lesive dell’immagine di. Il gioco è ormai vecchio come il cucco. Che la parte la reciti Cruciani, Feltri (che però suha spiazzato tutti, rendendo pubblico il suo amore per Diego), Mughini o, cronologicamente ultimo della fila, Filippo Facci. In tutta onestà, non sappiamo nemmeno cos’abbia detto Facci ieri sera a Tiki Taka. Non avremmo neanche ...