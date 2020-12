Poste Italiane down, problemi per Spid, Postepay e Bancoposta: cos’è successo (Di martedì 15 dicembre 2020) Il giorno dopo il blocco di Google, arriva quello di Poste Italiane. A riferire l’analogia del down dei servizi online tra i due soggetti (sia da web sia da app) è Federconsumatori: in una sua nota, l’associazione ha sottolineato che sin dal mattino di martedì 15 dicembre migliaia di utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere ai servizi di Postepay e Bancoposta. Un problema che ha coinvolto anche l’app PosteID, fondamentale per l’utilizzo dello Spid per il cashback di Natale. Poste Italiane, problemi con app e Spid: cosa è successo Tantissimi utenti hanno segnalato, specialmente su Twitter, il disservizio. I community manager di Poste Italiane ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) Il giorno dopo il blocco di Google, arriva quello di. A riferire l’analogia deldei servizi online tra i due soggetti (sia da web sia da app) è Federconsumatori: in una sua nota, l’associazione ha sottolineato che sin dal mattino di martedì 15 dicembre migliaia di utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere ai servizi dipay e. Un problema che ha coinvolto anche l’appID, fondamentale per l’utilizzo delloper il cashback di Natale.con app e: cosa èTantissimi utenti hanno segnalato, specialmente su Twitter, il disservizio. I community manager di...

fattoquotidiano : Dopo Google anche Poste italiane down: servizi online inaccessibili da web e app. Problemi anche per l’utilizzo del… - RaiNews : Da oggi vengono emessi due nuovi francobolli ordinari di Poste Italiane dedicati alla macchina da scrivere portatil… - SkyTG24 : Poste Italiane down, problemi di accesso ai servizi digitali - defracri : @Mov5Stelle E io che ho perso il lavoro alle poste italiane dopo 14 anni di servizio perché ho pestato il fratello… - divorex82 : RT @fattoquotidiano: Dopo Google anche Poste italiane down: servizi online inaccessibili da web e app. Problemi anche per l’utilizzo dello… -