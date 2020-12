Milan, accordo a un passo con lo Strasburgo per Simakan. Cifre e dettagli (Di martedì 15 dicembre 2020) Simakan, il Milan offre 10 milioni allo Strasburgo. Le parti sono sempre più vicine, accordo a giorni con i francesi Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur su Twitter, il Milan avrebbe fatto un’offerta di 10 milioni di euro per Mohamed Simakan. Lo Strasburgo, che ne chiede 15, avrebbe rifiutato. Tuttavia, le parti sono sempre più vicine e non è da escludere che si possa giungere ad un accordo a giorni. Maldini è pronto a sferrare l’assalto decisivo per il difensore in modo da accontentare Stefano Pioli. I rossoneri, complici gli infortuni di Gabbia e Kjaer, contro il Genoa saranno costretti a schierare il giovane Kalulu al centro della difesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020), iloffre 10 milioni allo. Le parti sono sempre più vicine,a giorni con i francesi Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur su Twitter, ilavrebbe fatto un’offerta di 10 milioni di euro per Mohamed. Lo, che ne chiede 15, avrebbe rifiutato. Tuttavia, le parti sono sempre più vicine e non è da escludere che si possa giungere ad una giorni. Maldini è pronto a sferrare l’assalto decisivo per il difensore in modo da accontentare Stefano Pioli. I rossoneri, complici gli infortuni di Gabbia e Kjaer, contro il Genoa saranno costretti a schierare il giovane Kalulu al centro della difesa. Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Milan, niente Manchester United: firma con i rossoneri!

Dall'Inghilterra confermano che Calhanoglu è pronto a legarsi al Milan con il rinnovo di contratto. Niente Manchester United per il turco I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di ...