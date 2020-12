L' Istat | ' Nel 2020 si supereranno 700mila morti | l' ultima volta nel 1944'

Ultime Notizie dalla rete : Istat Nel

In Italia diminuisce la popolazione complessiva ma aumenta quella straniera che nel 2019 ha superato i cinque milioni (5.039.637) grazie a una crescita di 43.480 unità rispetto al 2018. Lo si legge ne ...ROMA (ITALPRESS) – La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2019 ammonta a 59.641.488 residenti – circa 175mila persone in meno rispetto al 31 dicembre 2018, pari a -0,3% – ma risulta sostanzia ...