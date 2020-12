L'Agcom avvia un'istruttoria nei confronti di Vivendi (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Consiglio dell'Agcom ha deliberato a maggioranza l'avvio di un'istruttoria per verificare la posizione di Vivendi alla luce delle partecipazioni in Tim e Mediaset, nonché dei relativi mercati in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Consiglio dell'ha deliberato a maggioranza l'avvio di un'per verificare la posizione dialla luce delle partecipazioni in Tim e Mediaset, nonché dei relativi mercati in ...

MediasetTgcom24 : L'Agcom avvia un'istruttoria nei confronti di Vivendi #Vivendi - MilanoFinanza : Agcom avvia un'istruttoria sulle posizioni di Vivendi - InvestingItalia : Agcom avvia istruttoria su quote Vivendi in Mediaset e Tim, attività Sky in Italia - - rafbarberio : RETE UNICA, tavoli in competizione tra #Governo e #Parlamento? Domani il Cda di #Tim, giovedì di #Enel, intanto l'A… - EffettoFrank : RT @AndFranchini: Il #Governo salva ancora #Mediaset Si va avanti sulla norma malgrado l'ammonimento dell'Ue. Intanto Agcom ad horas avvia… -