La notte di KP Boateng | due gol di testa | il secondo da urlo

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Serata eccellente per Kevin-Princee per il suo Monza, 5-0 alla Virtus Entella e doppietta del 33enne ghanese. La squadra lombarda ha dominato la gara dall’inizio alla fine, ad aprire le marcature è stato proprio, che dopo 10? ha insaccato il pallone crossato da Bellusci su azione da calcio d’angolo. Sviluppi simili per il raddoppio che vale la doppietta al Principe, capace di andare più in alto di tutti e di metterla sotto l’incrocio, il portiere dell’Entella Russo può solo ammirare il bel gesto tecnico. Dany Mota e la doppietta di Mario Sampirisi hanno fissato il punteggio sul 5-0, regalando i tre punti ai suoi che si trovano così al settimo posto a quota 20 punti. Sabato c’è il Pescara e all’Adriatico vuole esserci anche Super Mario Balotelli per far continuare a volare il Monza. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.