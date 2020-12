Incentivo INPS su whatsapp…ma è una bufala | “Prestate attenzione | è una truffa!”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 dicembre 2020) Gira su whatsapp con tanto di modulo un falso documento che permette di richiedere l'assegnazione di un, peccato che non esista né il modulo né l'. Si tratta infatti di una vera e propria "catena" che crea tuttavia dei reali disagi agli utenti più ingenui. Sparsa la voce la pagina ufficiale dell'è intervenuta direttamente con un post dedicato su Facebook. "Su WhatsApp in queste ore sta circolando un falso moduloper richiedere il bonus Natale 2020, prestazione dell'Istituto che non esiste., è una" Nel caso in cui abbiate ricevuto questo messaggio, non inviate alcun tipo di dato sensibile alla mail indicata e smentite la notizia con chi vi ha inviato la catena.