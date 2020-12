Grave incidente ai Castelli: scontro tra mercedes e microcar, grave un 17enne (Di martedì 15 dicembre 2020) Un grave incidente stradale, avvenuto intorno alle ore 16.15, sulla Cisterna Campoleone ha interessato una microcar guidata da un 17enne. Il ragazzo ha impattato con una mercedes guidata da un 26enne. Il tutto sembrerebbe essere avvenuto in fase di sorpasso. Il 26enne è stato medicato sul posto, mentre il 17enne è rimasto ferito e trasferito al Noc con traumi e contusioni, ma non risulta in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa al traffico per due ore e sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Lanuvio, che tuttora si trova sul luogo dell’incidente. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Unstradale, avvenuto intorno alle ore 16.15, sulla Cisterna Campoleone ha interessato unaguidata da un. Il ragazzo ha impattato con unaguidata da un 26enne. Il tutto sembrerebbe essere avvenuto in fase di sorpasso. Il 26enne è stato medicato sul posto, mentre ilè rimasto ferito e trasferito al Noc con traumi e contusioni, ma non risulta in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa al traffico per due ore e sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Lanuvio, che tuttora si trova sul luogo dell’. su Il Corriere della Città.

