Economia | Castelli | “Interventi su misura per i diversi contesti Aiutare imprese a programmare”

"C'è un passo in più che dobbiamo compiere, in linea con quello che stiamo facendo in questi mesi e anche con alcuni spunti che emergono dal rapporto pubblicato ieri dal G30. Questo passo va nella direzione di Interventi ancora più mirati, utili ad evitare un lungo periodo di stagnazione. Interventi su misura per i diversi contesti. Ci sono dei passaggi molto veri e interessanti nel documento prodotto dal comitato co-presieduto da Mario Draghi. Su molti di questi, come Governo, stiamo lavorando". È quanto ha affermato, in un post sui social, il viceministro dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli. "Durante l'emergenza Covid – sottolinea Castelli – sono sorti problemi di liquidità e la crisi ha danneggiato anche ...

È quanto ha affermato il viceministro dell'Economia e delle Finanze commentando il documento prodotto dal gruppo di lavoro del G30 co-presieduto da Mario Draghi ...

"Siamo prossimi al Natale, ed il periodo che stiamo attraversando è molto delicato, soprattutto per i nostri cari commercianti e artigiani, dovuto alle ripercussioni economiche causa l'emergenza sanit ...