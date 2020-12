De Zerbi | “Rientrano Caputo e Defrel Con la Fiorentina è la gara più difficile”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il Sassuolo sfiderà unain grande crisi al Franchi in questo turno infrasettimanale. A parlare in conferenza stampa, il tecnico Roberto Deche ha presentato la: “Non sono tanto concentrato sui punti che abbiamo fatto ma sul tornare a essere tutti in forma, cosa che non siamo e credo che dobbiamo convivere con questo ancora un pò. Questo è il chiodo fisso che ho, sono soddisfatto della classifica, dal livello di maturità della squadra in tante situazioni però non siamo completamente soddisfatti, dobbiamo tornare a essere quelli giusti, che giocano, che creano tante occasioni, che creano tanti giocatori tra le linee, quelli che cercano l’uno contro uno, e dobbiamo cercarlo oggi ancora di più perché la classifica ci sorride, senza farci distrarre da altro”. La vittoria col Benevento: “Lacol ...