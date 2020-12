Casalmaggiore-Conegliano | Serie A1 Femminile 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

(Di martedì 15 dicembre 2020) La VBC Èpiùospita la Imoco Volley: eccoe come vedere intv eil match della prima giornata di ritorno dellaA1. Le Pantere, nettamente in testa alla classifica, vogliono continuare a dominare. D’altra parte, le lombarde vogliono cambiare rotta dopo un girone di andifficile che le ha viste chiudere al nono posto della classifica. L’appuntamento è per mercoledì 16 dicembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insu LVF TV, il canale ufficiale della Lega Volleycui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. IL PROGRAMMA ...

sportface2016 : #volley #Casalmaggiore-#Conegliano: ecco data, orario e come vedere il match di #SerieA1Femminile - CarlottaRossi11 : Pallavolo A1 femminile – Mercoledì Casalmaggiore-Conegliano si gioca alle 18 - iVolleymagazine : Pallavolo A1 femminile - Mercoledì Casalmaggiore-Conegliano si gioca alle 18. -

Ultime Notizie dalla rete : Casalmaggiore Conegliano

Volley, Casalmaggiore-Conegliano; ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match di Serie A1 Femminile 2020/2021 ...CONEGLIANO – 12 dicembre 2019, la data dell’ultima sconfitta dell’Imoco Volley di ritorno dal Mondiale vinto in Cina, nella trasferta affrontata in formazione rimaneggiata a Perugia e perse 3-2. Da lì ...